Con danzas, música y color, delegaciones de los distintos distritos de las ocho provincias de Arequipa participarán este 1 de agosto en la 16 edición del pasacalle regional “Cantemos, Bailemos por Nuestra Arequipa”, una de las actividades más significativas por el 486.º Aniversario de la Ciudad Blanca.

El recorrido comenzará a las 9:00 horas en la Av. Independencia y se extenderá hasta la altura del estadio Melgar, donde cientos de estudiantes y pobladores mostrarán las expresiones culturales más representativas de sus localidades.

La organización del evento está a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, a través de un comité conformado por las gerencias regionales de Desarrollo e Inclusión Social, Comercio Exterior y Turismo, y Educación. Estas dependencias también coordinarán el alojamiento y la alimentación de las delegaciones, considerando que algunas recorrerán más de ocho horas para llegar a la ciudad.

PREMIOS

Una de las principales novedades de esta edición es la reducción de los premios respecto a los años 2023 y 2024. El distrito que obtenga el primer lugar recibirá un financiamiento de S/1 millón 400 mil para ejecutar un proyecto. El segundo puesto accederá a S/1 millón, mientras que el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar obtendrán S/700 mil, S/400 mil, S/300mil y S/200 mil, respectivamente.

A diferencia de años anteriores, el incentivo no será entregado en efectivo. Los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de proyectos, que se concretarán mediante convenios interinstitucionales entre el Gobierno Regional y las municipalidades ganadoras.

Pasacalle regional por aniversario de Arequipa será el 1 de agosto (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Carlos Blanco, informó que las municipalidades que resulten ganadoras presentarán la ficha técnica del proyecto de mantenimiento en un plazo máximo de 15 días, con el objetivo de que las obras puedan ejecutarse antes de finalizar el presente año y la gestión.

El pasacalle regional se ha consolidado como una de las actividades más esperadas por las celebraciones del aniversario de Arequipa, al reunir en un solo escenario la diversidad cultural, las danzas y las tradiciones de toda la región.