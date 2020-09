El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, conminó a los empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) a retomar el cobro de S/1 por el servicio de transporte público en la ciudad o la comuna provincial finalizará el contrato de concesión.

“El pasaje tiene que volver a un sol (…) si no reducen tendremos que proceder a la caducidad del contrato de concesión y esa ruta quedará libre”, sostuvo el burgomaestre en la última Sesión de Concejo Municipal.

Los transportistas incrementaron el pasaje a S/2 argumentando que las restricciones del Gobierno para mitigar a la COVID-19 perjudicaron sus ingresos.

La reducción del aforo al 50% y disminución de flota de las 10 empresas operadoras del SIT, hizo que la suba sea progresiva en diferentes distritos de la provincia.

Sin embargo, en la última sesión de concejo se aprobó derogar la Ordenanza Municipal N°1188, con lo que las unidades de transporte operarán al 100% de la capacidad, según establezca la tarjeta de propiedad. No se dan restricciones en la operatividad de las flotas.

Con estas disposiciones, Candia instó a las operadoras a cumplir con las obligaciones contractuales.

“En la preoperatividad (etapa actual del SIT) no hay suba de pasajes. Ellos saben que tienen que cumplir una serie de requisitos recién en la etapa operativa, para ejercer ese derecho”, indicó.

Regidores piden el cumplimiento de pasaje a S/1

El regidor Jorge Condori advirtió que no hay garantía en que los empresarios bajen la tarifa. “En la tabla de infracciones no existe ninguna multa por la suba de pasajes, pido que se incorpore una sanción de S/2,150 (…) la pandemia a golpeado la economía de la población y no es posible que se siga cobrando ese precio”, criticó.

El edil Pedro Quispe coincidió con la postura. “No tenemos el costo de operación de cada empresa (…) solicitamos que se respete el pasaje de S/1”, dijo.

Sobre lo mismo, el concejal Carlos Sánchez pidió se haga el seguimiento para que se cumpla con reducir el precio por el servicio, así como no descuidar la limpieza en las unidades en esta etapa de reactivación, debido a la evidencia de algunos vehículos que realizaban la desinfección en las calles, violando los protocolos de bioseguridad.

La municipalidad de Arequipa comunicó que desde hoy los buses del SIT darán el servicio de transporte público.

El Gobierno publicó el jueves de esta semana el decreto supremo que hace oficial la supresión de la inmovilización total los domingos ante la pandemia por la COVID-19.

De acuerdo al Subgerente de Transportes, Juan Carlos Callacondo, 700 unidades estarán operativas hoy.