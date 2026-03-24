Desde este miércoles 25 de marzo, el pasaje del transporte público en Arequipa se incrementará a S/1.30 de manera permanente, mientras que la tarifa escolar se mantendrá en S/0.50, según lo acordado entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y los transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

La gerenta de Transportes, Milagros Chirinos, informó que el aumento de S/0.30 responde principalmente al alza del precio del combustible, un factor que impactó los costos operativos del servicio. Recordó que las empresas concesionarias solicitaron este reajuste del pasaje desde noviembre de 2025, pero recién ahora se decidió adelantar su aplicación, debido a la coyuntura.

Argumentó que varios estudios previos ya advertían la necesidad de ajustar la tarifa. Entre ellos, mencionó un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del 2023 que estimaba el pasaje en S/1.40, así como evaluaciones de la cooperación alemana y del estudio Torres y Torres Lara, que coincidían en la necesidad de un aumento, incluso sin considerar el reciente encarecimiento del combustible.

Municipalidad de Arequipa emitió un comunicado

COMPROMISOS DE LOS TRANSPORTISTAS Y LA MUNICIPALIDAD

Como parte del acuerdo, los transportistas se comprometieron a mejorar la calidad del servicio, renovar sus unidades y cumplir con las frecuencias y horarios establecidos. Por su parte, la municipalidad anunció que reforzará la fiscalización, especialmente contra el transporte informal y aquellas empresas del SIT que incumplan sus rutas.

En relación con el pago digital, la gerenta aclaró que el uso de aplicativos como Yape no debe implicar recargos adicionales para los usuarios. “El cobro debe respetar la tarifa establecida. Si hay un adicional, es una decisión del conductor, no de la empresa”, precisó.

Asimismo, la comuna continuará con los procesos sancionadores contra empresas que abandonaron rutas o incumplieron el servicio en distritos como Cerro Colorado, Cayma y Tiabaya.

Chirinos reconoció que el incremento impacta en la economía de los usuarios, pero pidió comprensión al señalar que el alza de costos ha sido generalizada en distintos sectores. “Entendemos a la población, pero también la situación de los transportistas, que enfrentan mayores gastos”, dijo.

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