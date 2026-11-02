El patrullero de la Policía Nacional asignado a la comisaría de Camaná no cumplió ni una semana de servicio y ayer en la mañana fue impactado violentamente por la camioneta con matrícula BYP-848.

Tras el choque, el vehículo particular volcó a un costado de la avenida Alfonso Medina. El chofer resultó herido y fue llevado al hospital.

La unidad policial forma parte del lote de 100 camionetas entregadas el 26 de octubre a la Policía Nacional, de ese total, 12 patrulleros fueron destinados a la provincia de Camaná.

Las reparaciones deberán ser cubiertas por la institución, ya que la garantía de cinco años otorgada por el proveedor solo es válida ante fallas mecánicas de fábrica o de diseño. El choque sucedió cuando el vehículo policial iba por la avenida Adolfo Medina, hacia San José.