Al menos 2 mil 300 hectáreas de la provincia de Arequipa son ocupadas por viviendas, comercios e industrias pese a ser terrenos que aún mantienen una clasificación agrícola, de protección ambiental o de riesgo. Así lo advierte el diagnóstico del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), que identifica 2.302,51 hectáreas con ocupaciones incompatibles con el uso establecido en la planificación territorial vigente.

Los distritos con mayor extensión de terrenos en esta situación son Cerro Colorado (438,99 hectáreas), Yura (373,45), Paucarpata (223,06) y Cayma (146,15). En estas jurisdicciones se ha detectado el avance de la expansión urbana sobre áreas que no cuentan con habilitación para uso residencial, comercial o industrial.

No obstante, el informe precisa que no toda la superficie se encuentra edificada. Del total observado, 1.177,64 hectáreas, equivalentes al 51,15 %, corresponden a terrenos vacíos o con escaso nivel de aprovechamiento.

El diagnóstico también alerta sobre 670,69 hectáreas ocupadas en fajas marginales de ríos y torrenteras, zonas expuestas a inundaciones y otros peligros naturales. Los casos más recurrentes se concentran en Cerro Colorado, Yura y Cayma.

Las observaciones presentadas por asociaciones de vivienda evidencian además las dificultades para modificar la zonificación de determinados terrenos. En Yura, la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios y colindancias solicitó el cambio de uso para un área de 252,82 hectáreas.

En Cayma, la petición de la Asociación de Vivienda Las Colinas de Cayma para ser reconocida como zona residencial fue rechazada debido a que parte del terreno se encuentra fuera del ámbito de intervención del PDM, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y en áreas con niveles de peligro alto y muy alto.

Una situación similar se presenta en la Asociación de Vivienda Campiña Cerro Verde Hunter, en Jacobo Hunter, donde la propuesta de cambio de uso no prosperó debido a las fuertes pendientes del terreno y a que gran parte del área permanece sin ocupar, por lo que mantendría su condición de zona de conservación.

CONSULTA CIUDADANA

El Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) convocó a la ciudadanía, instituciones y organizaciones a participar en el proceso de consulta pública de la propuesta del PDM. El 16 de noviembre se realizará una audiencia pública en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes de Arequipa. Este es el enlace de drive para revisar el PDM.