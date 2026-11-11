Con la llegada del papa León XIV, el Perú sumará tres pontífices que han llegado al país: Juan Pablo II, Francisco y el actual líder de la Iglesia católica, quien se convertirá en el tercer papa en visitar territorio peruano.

Mensaje de paz

En 1985, Juan Pablo II, de nacionalidad polaca, pisó suelo peruano, por primera vez, cuando el país atravesaba una inflación creciente y el terrorismo asolaba el territorio nacional. Tiempos difíciles en los que los muertos se contaban por miles y el terror cundía en costa, sierra y selva, en medio de una destrucción que paralizó la economía y traumó a la población durante varias décadas.

Fue recibido por el presidente de la República Fernando Belaúnde Terry. Se calcula que más de dos millones de personas asistieron a la misa que presidió el papa en el Hipódromo de Monterrico y se movilizaron ocho millones durante cinco días.

El papa Juan Pablo II llegó a Lima el 1 de febrero de 1985. Sus primeras palabras fueron de gratitud por haber sido invitado a visitar el Perú, un país amigo de Jesús.

En Arequipa beatificó a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo y coronó a la Virgen de Chapi, en el marco de una solemne Eucaristía. En su homilía dijo que sólo “Cristo es la luz del mundo y que desde Él se comprende la vida de Sor Ana como una vida virtuosa, en la que se revela la gracia de Dios”.

De vuelta a Lima, en su encuentro con los jóvenes, precisó que las Bienaventuranzas son un mensaje auténticamente “revolucionario” y que únicamente desde el Evangelio se puede construir una Civilización de la Verdad y del Amor. Instó a construir un Perú más fraterno.

El 2 de febrero, en Lima, entregó a los obispos del Perú un discurso en el que trazaba los perfiles que deben caracterizar a un Pastor, a ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, y les exhortó a la santidad para una nueva evangelización del Perú y América Latina.

En Cusco, al día siguiente, hizo un llamado a los campesinos a la solidaridad, hospitalidad y ayuda mutua, condenó las prácticas del soborno y del fraude, así como el narcotráfico.

En Ayacucho, el 3 de febrero, indicó que el desafío era combatir la violencia con las armas de la paz, la tentación, el odio con el amor. Manifestó que “¡el mal nunca es camino hacia el bien!”. Recordó que “La Iglesia rechaza la violencia terrorista y guerrillera cruel e incontrolable cuando se desata.

De regreso a Lima ordenó a 47 sacerdotes a quienes pidió que sean auténticos maestros de la fe, en la fe, en la verdad y en la vida espiritual. Dirigiéndose a las familias insistió en la indisolubilidad del matrimonio, el no de la Iglesia al aborto, la esterilización y la contracepción.

El 4 de febrero, en el Callao, saludó a los enfermos recordándoles que Cristo elevó el sufrimiento humano a nivel de redención. Pidió a los cristianos que acompañen a los ancianos y aprendan de su sabiduría.

Este mismo día, en Piura, se refirió a la fidelidad a la enseñanza de Jesús, promoción humana y a la opción preferencial por los pobres.

En Trujillo enfatizó en el derecho a tener un trabajo, las calamidades del desempleo y subempleo, abogó por un salario justo y las prestaciones sociales.

El 5 de febrero en Villa El Salvador, ante casi dos millones de pobladores, pidió que acabe el hambre de pan material y que nunca acabe el hambre de pan espiritual. Ratificó la solidaridad de la Iglesia con todos los pobres.

Finalmente, el 5 de febrero, en su encuentro con la Amazonía, dirigió un mensaje de respeto a todas las culturas y pidió a los habitantes que colaboren con la tarea evangelizadora.

Antes de despedirse, puesto una cushma amazónica, dijo que “el papa también es charapa” y se ganó los corazones de los fieles. Fue el momento culmen de un periplo que dejó historia en las páginas de la fe del Perú.

Una misión

El papa Francisco llegó en una época menos complicada, en la que la inestabilidad estaba marcada por la política y una corrupción en todos los niveles del gobierno y la administración pública, entre el 18 y 21 de enero de 2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Como señalan muchos analistas, Francisco vino a caminar en medio del rebano, capaz de escuchar el silencioso relato de quienes sufren y sostener el paso de los que temen ya no poder más.

Después de esta visita, la fe humilde y sencilla como la de los pueblos originarios de la Amazonía o los pescadores de Huanchaco y los pobres de la periferia de Lima, quedó reforzada por la claridad de su mensaje corroborado por sus gestos.

El pueblo escuchó atentamente la invitación a recorrer el camino de la unidad y la esperanza, en Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, experimentando cómo la misión tiene su centro en la “alegría del evangelio”, alegría de ser evangelizados como de evangelizar.

Los fieles quedaron fascinados por su cercanía y ternura, por la belleza de su amor, cuando se ofrece como Jesús para sanar a los enfermos que solo querían tocar “la orla de su manto” y recibir su bendición; así se mostró ungiendo con el aceite perfumado del buen pastor a los más frágiles o acaso “sobrantes de la sociedad devorada por el consumismo”.

Al despedirse después de este periplo, Francisco se fue sin lamentar que algunos presidentes peruanos terminaran en la cárcel, como consecuencia de la corrupción en las altas esferas.

Tiempo de fe

El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, nacionalizado peruano, elegido el 8 de mayo de 2025, llega al Perú, en medio de gran expectativa, como si el país pidiera a gritos que el Santo Padre regrese a casa para escuchar sus palabras que alivie el dolor de un pueblo que sufre.

Viene en medio de grandes contradicciones, cuando el país muestra una pobreza y extrema pobreza en un cuarto de la población, más del 25 por ciento, que afecta a 8,8 millones de peruanos.

Una inseguridad ciudadana que se sitúa en muchos casos en cifras alarmantes que superan los seis muertos diarios, además de atentados a grandes y pequeños negocios.

Niñez abandonada, anémica y endémica hasta en un 60 por ciento que aumenta cada año, así como adultos mayores sin atención del Estado y sus instituciones.

Salud deteriorada en los hospitales del Estado, seguridad social y centros de atención en los pueblos; educación de baja o nula calidad; informalidad en más del 70 por ciento; falta de trabajo, empleo y desempleo por encima del 5 por ciento, salarios de hambre sin seguridad social.

Una economía proyectada en un crecimiento entre 2.9 y 3,4 por ciento, según las instituciones financiera, pero que no beneficia a las mayorías. Minería legal que no contribuye al progreso de los pueblos y una ilegal que deteriora el medio ambiente aliada a una creciente criminalidad.

La corrupción que ocasiona perdidas al Estado por más de 24 mil millones de soles al año en la que están involucrados el gobierno y sus instituciones.

A todo esto se añade, entre muchos más problemas, el fenómeno del Niño que ya viene afectando a los pueblos, especialmente más pobres, también la muerte de ciudadanos en las protestas populares y que hasta el momento no responden a los pedidos de justicia de los familiares.

Al margen de las grandes manifestaciones y de las concentraciones en más de 5 millones de fieles, el pueblo espera el mensaje del papa, su palabra es importantes, en la búsqueda del bien común, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos.