El perforista Christian Taruca Salazar, de 26 años, denunció haber sido brutalmente agredido por un grupo de escolares y un docente de Educación Física en el sector de Ciudad de Dios, en el distrito de Yura. La víctima, aseguró que el ataque ocurrió cuando esperaba a su hermano cerca de una tienda, luego de visitar a un familiar.

Según su testimonio, el hecho se produjo el lunes, entre el mediodía y la 13:00 horas, en una esquina próxima al colegio Thomás MC, altura del km 16 de la vía a Yura. Taruca relató que había bebido cerveza, pero no la cantidad para estar mareado y mientras esperaba a sus familiares, vio que varios escolares pasaban en fila por el lugar cuando comenzaron a insultarlo y molestarlo. Luego, uno de los escolares lo habría empujado y, tras ello, el grupo empezó a agredirlo mientras él trataba de defenderse.

AGRESIÓN DE DOCENTE

En medio del ataque, según su denuncia, intervino un profesor del plantel, quien en lugar de controlar la situación habría alentado a los estudiantes y luego lo habría golpeado. Taruca aseguró que el docente le propinó puñetes en el rostro y golpes en el cuerpo. Como consecuencia, perdió dos piezas dentales delanteras y terminó con lesiones en las costillas, golpes en la nariz y heridas en distintas partes del cuerpo.

Su hermano que había ido a los servicios higiénicos, salió en su defensa, pero los escolares y el docente se retiraron hacia la Institución educativa Thomas MC. Sus familiares fueron al colegio para pedir la identificación del maestro y realizar la denuncia correspondiente, pero hasta ese momento no recibieron respuesta de las los representantes de la institución, incluso cuando la policía fue a requerir el nombre del agresor, no se lo brindaron.

Posteriormente, el docente ya fue identificado; sin embargo el colegio no ha respondido hasta el momento por lo ocurrido.

El perforista fue trasladado a la posta de Ciudad de Dios y de allí se hizo su referencia al hospital Honorio Delgado para recibir atención especializada.