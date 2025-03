Por: Boris del Carpio

Periodista profesional, colegiada, licenciada, pero sobre todo periodista, nos narra como el género femenino ha enfrentado diferentes problemas en estos años, un reto que sigue siendo constante a pesar de las diversas ideas de igualdad. Aquí la entrevista

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres para ingresar al campo del periodismo? Los problemas son universales y están presentes en todas las manifestaciones sociales. La marginación, discriminación y violencia están aún presentes en ámbitos como el periodismo, desde cómo se accede a la profesión, a los roles que asumen dentro los medios y la forma en que se trata a las mujeres en los contenidos de los medios. En los últimos 30 años hemos visto mayor presencia de mujeres en las universidades. En carreras como el periodismo se evidencia una mayor participación de ellas. Hoy vemos a más mujeres en los medios que hace veinte años. Pero, a nivel general, aún no se nota la contribución de esta mirada de mujer en el quehacer periodístico. Creo que el mayor desafío está en encontrar ese distintivo que nos haga notar un sello particular

¿Qué cualidades debe tener una mujer para este trabajo? Creo que, como en cualquier otro campo, le debe gustar hacer periodismo, que no es una carrera de solo ocho horas. Yo siempre he creído que hacer periodismo es adoptar un estilo de vida que requiere de mucha dedicación, no solo para el desarrollo de las actividades laborales, sino también para la preparación, la lectura y el crecimiento personal. Estoy convencida de que solo así se logra la sensibilidad que hace falta para poder efectuar nuestro trabajo.

Desde tu perspectiva, ¿Cómo pueden los medios de comunicación contribuir a visibilizar y lograr soluciones a los problemas que afectan a las mujeres? Lo primero es saber que para el periodismo, cualquiera que sea el tema, el objetivo es contribuir al bien común a través de la búsqueda de la verdad. Y en ese contexto, evidenciar los problemas de las mujeres, como los de cualquier otro grupo social, no puede ser abarcado con preferencia, sino con justicia. Los medios han comenzado a entender que las necesidades de estas personas son globales y merecen ser visibilizadas. El reto está en saber llegar a ellos sin caer en la misma discriminación, no para enfatizar estereotipos, sino para reafirmarlos como ciudadanos. Es necesario pedir resultados respecto de todo lo que se ha avanzado en políticas públicas y ver si, en efecto, nos llevan a alcanzar una sociedad más justa.

¿Cómo ha sido tu experiencia personal en el campo del periodismo? Tengo la suerte de haber tenido desde el seno familiar un gran acercamiento con la cultura y el arte, de hecho, en parte esta fue una de las motivaciones para hacer periodismo como una herramienta de demostración de los procesos sociales y su impacto en las personas. Mi curiosidad por saber cómo se maneja un medio de comunicación y el no tener restricciones de horario o familiares, me permitieron explorar distintas formas de hacer periodismo y comunicación y eso me ha dado una experiencia rica en conocimiento, errores y aciertos.

¿Qué consejo darías a las jóvenes que desean desarrollarse en el mundo del periodismo cultural y la comunicación? Este es un campo de acción fascinante. La tecnología permite ahora ser más creativos y llegar a más audiencias, pero son espacios todavía no explorados masivamente por las mujeres comunicadoras. Las invitaría a sumarse a esta experiencia, pero buscando dejar un sello que tenga que notar. Por ejemplo, una visión más humanista de lo que sucede en nuestro entorno, más sensible en lo que corresponde a la lucha contra las desigualdades y las injusticias. Ya alcanzamos el objetivo de estar presentes en los medios, creo que es tiempo de hacer notar la diferencia.

PERFIL

Mónica Cáceres Gómez. Colegiada, licenciada por la UCSM, Mónica Cáceres Gómez, tiene treinta años de experiencia profesional. Estudió maestría en Gestión Pública en la misma universidad.