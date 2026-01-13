Liam, un niño de apenas cuatro años, fue brutalmente atacado por un perro de gran tamaño, mientras jugaba en la puerta de su vivienda ubicada en el distrito de Yura. El menor se encuentra internado en el hospital Honorio Delgado donde es atendido de sus graves lesiones.

Según el relato de madre, el ataque ocurrió al mediodía de ayer en la zona D de la asociación de vivienda El Chaparral. El niño jugaba solo cuando fue mordido en el rostro por el perro que pertenece a uno sus vecinos. Los gritos desesperados del menor hicieron que su madre saliera en su auxilio.

El dueño del perro acompañó inicialmente a la familia hasta el Centro de Salud de Ciudad de Dios; sin embargo, después de ese primer momento, no volvió a comunicarse ni a asumir responsabilidad alguna por lo ocurrido.

El menor sufrió graves lesiones entre el labio, pómulo y ojo derecho, lo que ha generado profunda preocupación en su familia. “Su carita le ha mordido”, señaló la madre con evidente angustia, mientras esperaba atención médica en el hospital.

Aunque el propietario del perro aseguró que el animal estaría vacunado, no presentó ningún documento que lo acreditara y tampoco ha vuelto a acercarse a la familia afectada para brindar algún tipo de apoyo para Liam. “Hasta ahora no nos dicen nada (los dueños del perro), estamos solos con mi hijito en el hospital”, agregó la madre.

