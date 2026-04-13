luego de pocas horas de terminar las elecciones generales, varios colegios de la ciudad se convirtieron en escenarios simultáneos de escrutinio electoral y retorno a clases. Mientras el personal de la ONPE continúa con el conteo y retiro de material electoral, cientos de escolares llegan a sus instituciones para iniciar la jornada académica, debido a que los directores no suspendieorn las clases para hoy, 13 de abril.

Esta situación se reporta en diversos puntos de la ciudad. En el colegio Mayta Capac, en el distrito de Cayma, así como en la institución Independencia Americana, en el Cercado de la ciudad, los estudiantes comenzaron a llegar mientras aún se retiraban ánforas, actas, afiches. Escenas similares se observaron en la institución Romeo Luna Victoria, en Zamácola, y en el colegio Honorio Delgado Espinoza.

Personal de ONPE aún no deja locales de votación y escolares llegan a colegios en Arequipa (Foto:GEC)

Desde primeras horas de la madrugada, el personal electoral trabaja contrarreloj para liberar los locales. La prolongación del conteo de los votos, el repliegue de actas hasta el amanecer ha retrasado el recogimiento del material, obligando a una salida acelerada de ánforas, documentos y equipos ante la llegada de los escolares.

Sin embargo, no todas las instituciones enfrentan el mismo escenario. En el colegio Víctor Andrés Belaunde, ubicado en Cerro Colorado, las clases fueron suspendidas debido a que el escrutinio aún continúa. Una situación similar se mantiene en la Universidad Nacional de San Agustín, donde en algunas mesas de votación continúan con el repliegue del material.

Debido a las complicadas elecciones que se realizaron en una cédula (plancha presidencial, senadores, diputados, parlamento andino), el escrutinio de los votos se prolongó hasta la madrugada.