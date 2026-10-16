Con carteles que reclamaban respeto, inclusión y más atención a sus necesidades, personas con discapacidad, junto a sus familiares, representantes de asociaciones educativas, deportivas y civiles, participaron hoy en un pasacalle por las calles de Arequipa, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Durante el recorrido, que llegó hasta la Plaza de Armas, los participantes hicieron un llamado a la población para dejar de lado los prejuicios y reconocer sus derechos. También buscaron visibilizar las dificultades que enfrentan a diario, desde la discriminación hasta la indiferencia frente a sus necesidades.

“No escuchar no es una discapacidad, en cambio, hacer oídos sordos a las necesidades es ser incapaz”, fue uno de los mensajes que destacó en los carteles. Con estas frases, los participantes recordaron que las barreras no siempre están relacionadas con una condición física o intelectual, sino también con la falta de empatía y las pocas oportunidades que encuentran en la sociedad.

El gerente de Desarrollo Social, Franco Navarro, estimó que en Arequipa hay entre 120 mil y 130 mil personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, precisó que no todas cuentan con el carné amarillo que permite identificarlas oficialmente como personas con discapacidad.

La actividad buscó recordar que la inclusión no debe limitarse a una fecha conmemorativa, sino reflejarse en el trato cotidiano, el acceso a los servicios y las oportunidades para estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.