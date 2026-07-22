La Contraloría de la República detectó 32 obras públicas cuyo costo se elevó en 140.7% y cuyos plazos de entrega se estiraron en 332.6% más de lo pactado originalmente en los contratos. Las inversiones fueron gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y luego transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

De acuerdo al Informe N.° 9014-2026-CG/OCE-ADE, estas obras ejecutadas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) no alcanzaron los niveles de economía (costo) ni eficacia (tiempo) establecidos en los contratos NEC3 (New Engineering Contract).

El documento detalla que de los S/843 millones contratados inicialmente para las 32 obras revisadas, el gasto real llegó a S/2 029 millones. Es decir, el Estado terminó pagando más del doble de lo previsto.

Entre los ejemplos, está el proyecto de protección contra inundaciones de la quebrada El León, en La Esperanza y Huanchaco (Trujillo, La Libertad), que pasó de S/ 473 millones a un costo de S/ 818 millones. Asimismo, la inversión en la I. E. N.º 80374 José Sevilla Escajadillo, ubicada en Pacasmayo (La Libertad), ejecutada bajo la opción F del contrato NEC3, se elevó de S/ 11.7 millones contratados a S/ 62 millones.

Respecto a los tiempos de espera, las obras, que debían completarse en 4 414 días en conjunto, terminaron tomando 19 093 días, casi el triple. Esta situación perjudicó a más de 2 800 estudiantes de cuatro colegios de Piura y La Libertad, pues tuvieron que estudiar en aulas provisionales o prestadas mientras las obras de sus colegios se eternizaban.

Es el caso de la I. E. Genaro Martínez Silva, ubicada en Catacaos (Piura), que debió ejecutarse en 150 días y tardó 1036 días; en la I. E. n.º 14064, en La Unión (Piura), pasó de 120 días a 1002 días; la rehabilitación de la I. E. n.º 80374 José Sevilla Escajadillo, en Pacasmayo (La Libertad), de 165 días a 976 días; y la reconstrucción de la I. E. n.º 14594 San José (Piura), de 135 días a 998 días.

“EVENTOS COMPENSABLES”

El informe también puso la lupa sobre los llamados “eventos compensables”, mecanismos del contrato NEC3 que permiten modificar las condiciones inicialmente pactadas con autorización de la entidad. Al analizar seis inversiones en Educación, Salud y Soluciones Integrales en La Libertad, Piura y Lambayeque, la Contraloría encontró que ARCC/ANIN autorizaron 140 eventos compensables que representaron un sobrecosto de S/ 381 millones y ampliaciones del plazo de ejecución por 2860 días (acumulado), afectando a 78 598 ciudadanos que no recibieron a tiempo la infraestructura prometida.

Las causas más recurrentes de estos eventos fueron modificaciones al diseño (51), identificación de condiciones técnicas y físicas no previstas (47), interferencias de terceros y restricciones externas (13) y riesgos climatológicos y emergencias sanitarias (11), entre otros (18).

El dato de fondo es que, de las 141 inversiones que se ejecutan bajo esta modalidad con contratos NEC3 ya suscritos, solo 32 llegaron al cierre comercial al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, la vigencia del acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito con el Reino Unido en junio del 2020, prevista inicialmente hasta abril del 2022, fue extendida mediante diversas adendas hasta el 31 de diciembre de 2026.