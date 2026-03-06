Los pescadores artesanales de la Macrosur dieron plazo hasta el 15 de marzo al Ministerio de la Producción del Perú para atender sus demandas del sector. De no obtener una respuesta satisfactoria, anunciaron que iniciarán un paro indefinido en diversos puertos del litoral sur.

Según un documento elaborado el 5 de marzo por los dirigentes del sector, la respuesta enviada el 26 de febrero por la Dirección de Pesca Artesanal del ministerio no resulta clara ni satisfactoria respecto a varios reclamos planteados por los pescadores, por lo que advierten con una paralización de los pescadores de los puertos Lomas, Chala, Ático, La Planchada, Quilca, Matarani, además de Ilo, Morro Sama y Vila Vila.

Entre los principales cuestionamientos figura la falta de explicación sobre las medidas que consideran arbitrarias en relación con la extracción de recursos como el perico, la pota, el bonito y el jurel. Los pescadores señalan que hasta ahora no se ha presentado un informe técnico que sustente dichas disposiciones.

Otro punto de conflicto es el ingreso de nuevas embarcaciones al proceso de formalización. Los dirigentes afirman que anteriormente se les informó que no se ampliaría este proceso debido a que los plazos ya habían vencido. Sin embargo, indican que el ministerio estaría aplicando un decreto supremo emitido en 2016 que extiende la formalización hasta el 31 de julio de 2026.

Asimismo, cuestionan la permisividad que se mantiene desde hace más de 16 años para que flotas industriales capturen grandes volúmenes de anchoveta juvenil. En ese sentido, aseguran que los propios informes del Instituto del Mar del Perú respaldarían sus denuncias.

Durante la asamblea de los pescados, realizada el 4 de marzo, también expresaron el rechazo del sector a la construcción de plantas desalinizadoras en el sur del país, en regiones como Tacna, Moquegua y Arequipa, al considerar que estas infraestructuras podrían afectar el ecosistema del fondo marino.

Los pescadores esperan que el Ministerio de la Producción emita una respuesta formal antes del 15 de marzo. De lo contrario, advirtieron con paralizar sus actividades de manera indefinida en los principales puertos del sur del país.

