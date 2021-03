Pescadores artesanales del valle de Majes, en Castilla, en una protesta realizada ayer exigieron la salida del gerente regional de Producción, Julio Cutipa, porque no cumple con ejecutar más de un millón de soles en la preservación del camarón en este sector.

Alexander Aragón Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de Pescadores Artesanales del valle de Majes, que agrupa a 14 asociaciones de pescadores, denunció que el gerente regional no paga a los pescadores que fueron contratados como inspectores dentro del proyecto que permite cuidar el camarón durante temporada de veda pese a estar presupuestado.

“Tenemos un proyecto que viene ejecutando la Gerencia que hasta el día de hoy no lo está ejecutando, porque este proyecto comprende todo lo que es servicios de protección, equipamiento, materiales, repoblamiento de especies, plan de seguridad de trabajo y aplicación de un plan COVID. Hasta el día de hoy no han hecho nada del proyecto, con esa cantidad de dinero era para proteger y conservar nuestro recurso en el tiempo de veda”, manifestó el dirigente.

Ante ello, llamó incapaz a Julio Cutipa y además denunció que existirían malos manejos en algunos presupuestos de este sector.

“Hemos presentado un memorial al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, haciendo conocer todos los problemas y que no se está gastado el presupuesto para este proyecto, lamentablemente no hemos recibido respuesta alguna, ya estamos cansados de que las autoridades no nos escuchen”, mencionó y agregó que en los siguientes días seguirán con estas medidas de lucha.