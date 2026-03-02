Durante la visita de la nueva ministra del Ambiente, Nelly Paredes, al Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia Regional del Ambiente, solicitó que se ejecute el plan de descontaminación del río Tambo, ante la persistente problemática de contaminación y afectación a la salud en la cuenca.

El titular de la dicha gerencia Fernando Mejía, explicó a la ministra que la contaminación del río Tambo sigue afectando a la población, con metales pesados presentes en sangre de niños y mujeres gestantes, lo que requiere atención sanitaria y programas de desintoxicación que aún no se han implementado de manera efectiva.

“Lo que siempre pedimos es que se ejecute el programa de descontaminación de este cuerpo de agua natural superficial y que se garantice la desintoxicación de las personas afectadas”, dijo Mejía.

Precisó que, aunque la Presidencia del Consejo de Ministros definió que el Ministerio de Agricultura sea el ente coordinador de las acciones en la cuenca para Arequipa, el Gobierno Regional considera necesario reactivar y acelerar las intervenciones debido a que el problema ambiental y sanitario persiste.

Sin embargo, el gerente advirtió que la descontaminación del río Tambo debe abordarse como recuperación de un cuerpo de agua natural superficial con financiamiento y conducción nacional, debido a que excede las competencias y capacidades presupuestales del gobierno regional.

Durante el encuentro también se expuso a la ministra las dificultades que enfrenta la región con entidades adscritas al sector Ambiente para obtener certificaciones ambientales, lo que retrasa proyectos de infraestructura y mantenimiento en zonas impactadas por contaminación y eventos climáticos.

En un principio autoridades indicaron que la contaminación se debía a la operación de la minera Aruntani.

En 2023 se hizo un estudio en la salud de la población del valle de Tambo.

