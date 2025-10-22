Nori D.M.C. y sus familiares pidieron ayer justicia y se capture a todos los integrantes de la banda criminal “La gran familia” que robó el 23 de mayo 20 mil dólares y 100 mil soles en el negocio de casa de cambios de dólares, situado en la avenida Venezuela, Cercado de Arequipa.

“Aún no se ha recuperado el dinero. Estamos agradecidos con la Policía y la Fiscalía que realiza su labor de manera efectiva. Queremos que se atrape al resto de la banda”, señaló.

CAPTURA Y PRISIÓN PREVENTIVA

La Policía capturó el 11 octubre a Soledad Gonzales A. (41) en Lima, quien se sindicada como una de las integrantes de la banda. Otros dos integrantes más están identificados por la Policía y la Fiscalía.

El Octavo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa consiguió el 17 de octubre se de 9 meses de prisión preventiva contra Soledad Gonzales.

Según la Fiscalía, una mujer acudió al local, pidió en venta un llavero y salió sin pagar con el fin de distraer a la trabajadora que la siguió reclamándole por lo ocurrido. Soledad habría ingresado a la casa de cambio y se llevó el dinero de la caja fuerte y la caja registradora. Luego, huyó en un taxi. En la audiencia, la representante del Ministerio Público presentó los videos de las cámaras de seguridad que registraron la participación de la imputada y de otras tres personas durante el hurto en la casa de cambio.

Se conoció que la imputada junto a la coautora, registran varias denuncias policiales en Lima, por el delito de hurto.

