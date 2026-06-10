Piden claridad en uso de 35 mil soles de utilidades de ExpoMajes 2025

El manejo de las ganancias obtenidas durante la ExpoMajes 2025 genera dudas, luego que el Comité Organizador de la feria solo habría destinado 5 mil soles para la nueva directiva que se encargará de la organización de la ExpoMajes 2026.

Según el acta del Comité Organizador de ExpoMajes 2025, de fecha 28 de noviembre de ese año, la feria dejó una utilidad de 35 mil soles. En dicho documento se acordó reservar 5 mil soles como fondo inicial para la organización de la ExpoMajes 2026.

Asimismo, se aprobó destinar 12 mil soles para la compra de computadoras que serían donadas a instituciones educativas de Majes como parte de un programa de fortalecimiento de la educación. También se acordó invertir 13 mil soles en mejoras de los ambientes de la Cooperativa La Esperanza Majes y asignar 5 mil soles al fortalecimiento institucional de la Federación Agraria de Majes.

Sin embargo, Omar Delgado representante de la Agencia Agraria de Majes, indicó en Canal 33 Majes Tv que desconoce la existencia de la Federación Agraria de Majes mencionada en el acta y señaló que tampoco tiene información sobre la adquisición de las computadoras, ni sobre la ejecución de las obras de mejoramiento en la cooperativa.

“Como entidad fiscalizadora, es necesario que el comité organizador informe y sustente el destino de los recursos obtenidos por la feria”, manifestó el funcionario al referirse a la distribución de las utilidades.

Delgado explicó que el comité organizador de la ExpoMajes 2025 debe informar el cumplimiento de los acuerdos que se hizo con los recursos obtenidos en la feria. Además, resaltó la ganancia obtenida, considerando que en ediciones anteriores no se habían reportado utilidades.