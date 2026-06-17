No era una persona en indigencia. El varón que falleció tras ser atropellado la mañana del último domingo en el sector de El Peñón, en el distrito de Miraflores, fue identificado como Wilfredo Huallpa Huampotupa, de 47 años, quien era padre de familia y se dedicaba a la albañilería.

El cuerpo del trabajador de Construcción Civil fue identificado por sus hermanos la mañana de ayer en la morgue central de Arequipa y tras reconocerlo pidieron que se haga justicia por su muerte dado que era el sustento de sus hijas con quienes vivía en el distrito de Alto Selva Alegre.

Agregó que su hermano Wilfredo había acudido el sábado a Miraflores para vaciar un piso en la vivienda en construcción donde labora y al parecer era de un conocido dado que se quedó hasta la mañana siguiente cuando fue atropellado mientras se encontraba sentado y comiendo.

“Lo que queremos es que se haga justicia con mi hermano porque el chofer de la camioneta estaba en estado de ebriedad. No queremos que el chofer sea liberado”, dijo la mujer.

Hubert Iquiapaza Cayllahua, conductor de la camioneta de placa BSF-146, hasta la noche de ayer permanecía detenido.

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