“Planchando el Despecho” regresa con su nueva temporada “¡Todas vuelven, tú también!" y esta vez le da al público la posibilidad de pasar de la butaca al escenario. El espectáculo teatral-musical protagonizado por Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Katia Condos y Almendra Gomelsky abrió un casting abierto para incorporar a una integrante de Arequipa a su elenco.

La convocatoria, denominada “Tú También”, busca mujeres para formar parte del show, sin necesidad de ser cantantes profesionales. Las postulantes serán evaluadas por su voz, carisma, actitud y desenvolvimiento escénico. El casting permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

De las postulaciones surgirán nueve finalistas a nivel nacional: tres de Lima, tres de Trujillo y tres de Arequipa. Las finalistas locales pasarán luego a una etapa de votación en Instagram, donde el público podrá apoyar a su favorita hasta definir a la ganadora arequipeña.

La seleccionada de Arequipa se integrará al elenco para la función que se realizará en la ciudad el 28 de noviembre, compartiendo escenario con las cinco protagonistas del show. Además, recibirá ensayos, preparación artística, vestuario, maquillaje y peinado.

ESPECTÁCULO

“Planchando el Despecho”, creado en Colombia por el director y guionista Juan Carlos Mazo, combina música en vivo, actuación y humor a partir de relatos inspirados en experiencias reales. La propuesta convierte las historias de amor, resiliencia y segundas oportunidades en una experiencia colectiva.

La nueva temporada regresa con el elenco completo y una propuesta que busca involucrar directamente al público. La primera función será el 13 de noviembre en Lima, la segunda será el 21 del mismo mes en Trujillo y el 28 en la Ciudad Blanca.