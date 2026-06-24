La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada continuará con su operatividad hasta el año 2060 luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) N.° 4, documento que permite optimizar y mantener el funcionamiento del sistema que trata las aguas residuales domésticas de Arequipa.

La aprobación fue otorgada tras una evaluación técnica realizada por la entidad ambiental y permitirá que la infraestructura continúe operando bajo los estándares ambientales vigentes durante las próximas décadas.

La PTAR La Enlozada es una de las principales instalaciones de saneamiento de la ciudad, ya que recibe y trata gran parte de las aguas residuales generadas en la metrópoli antes de su disposición final. Su funcionamiento es fundamental para reducir la contaminación en el río Chili y contribuir a la recuperación de ecosistemas que durante años fueron afectados por el vertimiento de desagües sin tratamiento.

Planta La Enlozada operará hasta 2060 tras aprobación ambiental del Senace

Con la autorización del Senace, se podrán implementar mejoras operativas destinadas a garantizar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, en un contexto de crecimiento urbano y aumento de la demanda de servicios de saneamiento en Arequipa.

A la fecha, la planta La Enlozada es administrada por la empresa Cerro Verde, a cambio de usar una parte de las aguas tratadas para sus operaciones mineras, debido a que Sedapar no cuenta con los recursos económicos para hacerse cargo de la administración.