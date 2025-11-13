El congresista Jaime Quito anunció que presentará una moción de orden para la conformación de una comisión investigadora sobre la firma de la adenda al contrato de la concesión del Terminal Portuario de Matarani.

Quito señaló que esta comisión investigará las circunstancias en las que se dio esta adenda, solicitando los informes respectivos, “lo que buscamos es primero conocer la verdad sobre esto y, por supuesto, se pueden ir también haciendo las investigaciones viendo los responsables políticos y técnicos”, dijo.

Al ser una moción de orden, el parlamentario indicó que esta deberá ver en una próxima sesión del pleno con carácter prioritario.

Respecto a la denuncia constitucional presentada en octubre por el parlamentario Edwin Martínez, Quito indicó que esta debe ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual permanecerá activa durante el receso parlamentario.

Asismimo, se mostró sorprendido por esta denuncia en contra de la expresidenta Dina Boluarte y dos de sus ministros, indicando que Acción Popular fue una de las bancadas que la blindó.