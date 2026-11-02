Poblador quemado en incendio forestal en Puno fallece en hospital de Arequipa

Luego de 20 días de luchar por su vida en la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado Espinoza, el comunero Pedro Sano Choquehuayta, de 56 años, falleció al no poder superar sus graves lesiones.

Caramelo Sano detalló que su hermano tenía el 90% del cuerpo quemado y su deceso se produjo a las 8:00 de la mañana del último sábado. Tras ello, el cuerpo del comunero fue trasladado hasta el distrito de Llalli, en la provincia puneña de Melgar, donde fue sepultado por sus familiares

El comunero sufrió quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo mientras trataba de apagar un incendio forestal que amenazaba con quemar su estancia y su ganado.

El día del accidente, el herido fue rescatado por otros pobladores y trasladado hasta un hospital de Ayaviri desde donde fue referido al nosocomio regional de Arequipa, donde los médicos hicieron todo lo posible para su recuperación, pero no lograron debido a la gravedad de las lesiones.

Pedro Sano era el segundo de nueve hermanos y era quien cuidaba de sus padres en la comunidad de Llalli.