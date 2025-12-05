En Chaucalla, un pequeño anexo del distrito de Toro, en la provincia arequipeña de La Unión, los mil 500 pobladores aprendieron a sobrevivir sin un puente estable. No lo tienen, pese a que en la zona se encuentra la minera Santa Rosa y desde hace años, las autoridades prometen la instalación de un puente modular que nunca llegó.

Cada temporada de lluvias, diciembre a marzo, el río crece y destruye lo que encuentra a su paso. Cuando baja su caudal, entre abril y mayo, los comuneros, con apoyo de combustible de la municipalidad, maquinaria de la minera y mano de obra de los mineros artesanales y pobladores, construyen un puente carrozable rústico. Tardan aproximadamente un mes. La estructura, hecha con troncos de eucalipto, tiene una longitud de 62 metros y, aunque precaria, resistía el paso de vehículos de hasta 36 toneladas.

El puente fue quemado en ambos extremos y desconocen de los responsables (FOTO: Cortesía Jonathan Álvaro)

Pero la madrugada del martes 3 de diciembre, todo cambió. El puente rústico ardió en llamas. Los pobladores, alertados por el fuego, apagaron el incendio con las pocas herramientas que tenían, con el fin de evitar que el daño fuera total. Según el alcalde de Toro, Jonathan Álvaro Heredia, el incidente dejó aisladas a unas 1,500 personas de Chaucalla y sus cuatro anexos.

De manera urgente, los pobladores improvisaron el reemplazo de las maderas dañadas. La reparación temporal permitió restablecer el paso, pero solo para vehículos menores y camionetas, debido a que el puente ya no es seguro para cargas pesadas.

INSTALARÁN ANDARIVEL, PERO EXIGEN INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR

La solución fue temporal, porque este domingo desmontarán la estructura rústica. Según la autoridad, la experiencia de los últimos años, les enseñó que las crecidas del río arrastraron las maderas, por lo que la población optó por retirar los troncos, antes de que inicien las lluvias fuertes y así evitar la pérdida de las maderas. En su lugar, instalarán dos andariveles para permitir el cruce de las personas y las mercancías, sin embargo, ello exige la presencia permanente de operadores en ambos extremos del río.

Al terminar el periodo de lluvias, volverían a armar el puente carrozable, pero el pedido es que se cumpla con el compromiso de instalar el puente modular. El alcalde Álvaro Heredia recordó que desde el 2023 esperan la instalación de un puente Bailey en el sector San Antonio, en Yanaquihua, el cual está cerca al puente de madera.

El Gobierno Regional de Arequipa destinó 1.6 millones de soles para construir los pilares donde se montaría la estructura, pero dos años después, aún no hay avances. Provías Regional y Provías Nacional no suscribieron el convenio para instalar el puente modular.

