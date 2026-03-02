Los pobladores del distrito La Joya bloquearon hoy el kilómetro 48 de la Panamericana Sur en Arequipa, por el presunto abandono por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), al paralizar el tratamiento de agua potable y no dotar el servicio básico.

La medida de protesta se inició luego de que los representantes del GRA no asistieron a la reunión programada a las 10:00 horas en la asociación Cristo Rey, donde se esperaba una respuesta concreta ante la emergencia sanitaria que afecta a miles de familias de las 23 urbanizaciones de La Joya Nueva.

MESES SIN ACCESO AL AGUA POTABLE

Los vecinos aseguran que llevan cerca de dos meses sin acceso regular al servicio de agua potable. Según explicaron, la planta de tratamiento administrada por el GRA dejó de operar debido a la alta turbidez del agua, situación por el que el GRAse comprometió a implementar un plan de contingencia con el envío de camiones cisterna.

Sin embargo, los pobladores aseguran que el compromiso no se cumplió, generando desabastecimiento en los pueblos que dependen de la planta de tratamiento que fue construido y es administrado por el GRA.

Los pobladores solicitaron la presencia inmediata de los funcionarios del Gobierno Regional y una solución técnica definitiva que garantice el abastecimiento continuo de agua potable en La Joya Nueva.

En 2019, el GRA anunció la transferencia de esta infraestructura a la Municipalidad Distrital de La Joya, proceso que hasta la fecha no se ha concretado, según recordó el alcalde distrital Christian Cuadros, en Radio Melodía.

La planta fue diseñada para tratar 120 litros por segundo; sin embargo, según el burgomaestre, se trataría menos del 50% de esa capacidad, lo que limita significativamente el abastecimiento a la población.

El bloqueo del kilómetro 48 generó congestión vehicular afectando a miles de conductores y pasajeros que usan esta vía salir de Arequipa hacia Tacna, Ica, Lima y viceversa.

Según la Sutran, la Panamericana continúa bloqueada a causa de los manifestantes

