Los pobladores del distrito de Pampamarca anunciaron que el próximo 24 de febrero se trasladarán a la ciudad de Arequipa para realizar una conferencia de prensa y una protesta pública en rechazo a lo que consideran, la indiferencia del Gobierno Regional de Arequipa al no terminar la construcción del túnel de Pampamarca.

La obra permanece inconclusa desde diciembre de 2021, cuando se rescindió el contrato de ejecución. Sin embargo, los pobladores arriesgan sus vidas desde el año 2017, tras el derrumbe ocasionado por una falla geológica en la zona de Chipito. Han pasado cuatro años sin que se logre reactivar la intervención, pese a que el túnel presenta un avance físico del 90%.

De los 684 metros lineales proyectados, faltan aproximadamente 100 metros para terminar la infraestructura, cuyo costo inicial superaba los 10 millones de soles. El túnel fue concebido para evitar el tránsito por el sector de Chipito, considerado de alto riesgo debido a fallas geológicas. A la fecha, los pobladores de las comunidades de Mungui, Cochapampa, Pampamarca y Santa Rosa continúan exponiendo su vida al circular por esta vía.

Según el último informe de la Contraloría, en noviembre de 2024 se otorgó la buena pro para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra al ingeniero Aaron Alva, por un monto de 283 mil soles y un plazo de 60 días. No obstante, hasta la fecha el documento no ha sido aprobado debido a diversas observaciones.

De acuerdo al informe, el expediente presenta incongruencias en el diseño geométrico, estructural y geomecánico, además de deficiencias en el saneamiento físico legal. Asimismo, el diseño inicial contempla un túnel de 5,20 metros de ancho por 5 metros de alto, dimensiones que han sido cuestionadas.

