La indignación por los constantes robos llevó a pobladores de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, a retener a un presunto ladrón, despojarlo de su ropa y pasearlo por las calles con un cartel que decía “soy ratero”, mientras se negaban a entregarlo a la Policía por temor a que recuperara su libertad en pocas horas.

El hecho ocurrió esta mañana luego de que el hombre fuera señalado por vecinos y la presunta víctima de haber ingresado a una cevichería para sustraer una cartera que tenía dinero. Según los pobladores, el sospechoso habría entregado el botín a otra persona, por lo que al momento de su intervención no se le encontró ninguna evidencia del presunto hurto.

Tras ser retenido, el hombre fue llevado a la losa deportiva de Asppmacsu, donde permaneció varias horas atado y con el cartel colgado al cuello. Posteriormente, un grupo de vecinos decidió recorrer con él algunas calles de Secocha como una forma de escarmiento público.

Antes del recorrido, una mujer, fue la víctima del robo, le cortó la polera y el pantalón hasta dejarlo completamente desnudo, mientras varios asistentes incitaban la acción. El presunto implicado negó haber cometido el robo y aseguró que tenía domicilio en la zona, pero sus declaraciones no convencieron a los pobladores.

Efectivos de la Policía acudieron al lugar con la intención de trasladar al intervenido a la comisaría para iniciar las diligencias correspondientes. Sin embargo, los pobladores se opusieron, quienes impidieron que fuera retirado.

La presunta agraviada también rechazó presentar una denuncia formal. Según sustentó, no confiaba en que el proceso tuviera resultados y aseguró que el detenido quedaría libre en un plazo de 48 horas, por lo optó por el castigo impuesto por los vecinos.

Ante la tensión generada, los pobladores se comprometieron con los agentes policiales a no agredir físicamente al hombre ni causarle lesiones, aunque insistieron en mantener el recorrido como una forma de advertencia. Finalmente, la Policía optó por acompañar el desplazamiento para evitar que el recorrido termine en agresiones físicas.

Los vecinos argumentaron su accionar señalando que están cansados de los constantes robos que, aseguran, afectan a viviendas y locales comerciales de Secocha. La desconfianza en el sistema de justicia y el temor a que los detenidos recuperen rápidamente su libertad fueron los principales argumentos para impedir la intervención policial.