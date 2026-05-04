Pobladores protestan en Cocachacra por alza en tarifa de agua

Vecinos de los asentamientos humanos Villa Hermosa y Alto Veracruz, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, protestaron hoy en los exteriores de la municipalidad distrital en rechazo al incremento en el costo del agua, cuyo precio por cilindro pasó de un sol a tres soles.

Durante la manifestación, un representante de la municipalidad salió a dialogar con los pobladores y explicó que el aumento, que también fija en 180 soles el costo de agua de una cisterna, fue aprobado mediante ordenanza municipal por el concejo, sustentado en un análisis técnico y financiero.

El funcionario señaló que el pago que realizan los usuarios no cubre los costos operativos del servicio. Precisó que la municipalidad destina entre 9 mil y 10 mil soles mensuales para abastecer de agua a estos sectores, pero solo recauda alrededor de 6 mil soles, lo que genera un déficit.

Sin embargo, los manifestantes cuestionaron la medida y calificaron el nuevo precio como excesivo, argumentando que el servicio no corresponde a agua potable, sino a agua de río.

Los vecinos también exigieron dialogar directamente con el alcalde Abel Suárez, a quien acusan de no atender sus reclamos. Otro servidor municipal alegó que al no contar con el saneamiento legal de los terrenos que ocupan, no podía ejecutar proyecto y los vecinos rechazaron esta versión, asegurando que cuentan con certificados de posesión y cumplen con el pago de autovalúo.