El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó la Ordenanza Regional N.° 538, que dispone la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en colegios, centros de salud y espacios comunitarios de la región. La norma entró en vigencia desde agosto, con respaldo técnico de la Gerencia Regional de Educación y de la Gerencia Regional de Salud, pero desde entonces ha generado un intenso debate con cuestionamientos y pedidos de derogación.

Al menos cuarenta instituciones civiles se han pronunciado en contra de la mencionada ordenanza y se han adherido a una campaña para buscar firmas que sirvan para que el Gobierno Regional de Arequipa y el Consejo Regional deroguen la norma.

A través de un pronunciamiento público señalan su oposición argumentando los siguientes puntos:

1.- Vulnera la patria potestad, desconociendo el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral y sexual de sus hijos.

2.- Introduce ideología de género, generando confusión en los menores y debilitando los valores familiares y culturales de nuestra región

3.- Expone a los adolescentes a riesgos, promoviendo sexualización temprana, anticoncepción sin control familiar y la normalización del aborto.

Finalmente, agregan que la familia es el principal educador y exigen respeto a la Constitución.

CRÍTICAS

Una de estas organizaciones la denominada “Médicos por la vida”, que sostiene que no están en contra de la educación delos niños y adolescentes en temas de sexualidad, “pero consideramos que esta debe darse en el marco de una formación integral encaminada a la realización de un proyecto de vida que logre el mayor bienestar de la persona”.

Este pronunciamiento lo firman instituciones como la Municipalidad Distrital de Yanahuara, cuyo alcalde, Sergio Bolliger, quien afirmó que la ordenanza promueve la “ideología de género” y abre la puerta a medidas peligrosas. “Los padres debemos tener la libertad de educar a nuestros hijos en principios y moral. El Estado no puede imponer una ideología disfrazada”, manifestó.

Entre las críticas más duras se encuentra la del arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, quien calificó la ordenanza como una “aberración” durante la sesión solemne por el aniversario de la Universidad Católica de Santa María.

“Debo lamentar públicamente la reciente promulgación de una ordenanza regional a través de la cual se pretende imponer la así llamada educación sexual integral en todas las escuelas a los niños, independientemente del parecer de sus padres. La educación sexual integral es el nombre que se utiliza para imponer la ideología de género que atenta contra la naturaleza humana y que está destruyendo a las nuevas generaciones”, indicó.

DEFIENDE ORDENANZA

La consejera regional Norma Ortega, impulsora de la ordenanza, defendió su contenido y desmintió que haya sido exprés, ya que todo es público y sus colegas sabían del contenido porque se les pasó días antes. Sostuvo que quienes la critican no leyeron el texto completo y recordó que antes de su publicación en El Peruano existió tiempo para hacer observaciones.

Asegura que los opositores no han demostrado un artículo que defienda sus opinions, pero no se ha referido a Resolución Viceministerial 169.2021 que aprueba los “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica” y que es en lo que se basan los cuestionamientos, que partieron, precisamente, del contenido de esta decisión. Ortega no señaló que la aplicación de la ordenanza, implica el seguimiento de esta directiva, la que mereció iguales críticas en su momento.

FIRMAS

A través de la plataforma Padres Peruanos se ha comenzado una campaña para recolección de firmas contra la ordenanza. Esperan reunir 3 mi, rúbricas y hasta anoche ya tenían 2.979.

La directiva de ESI fomenta el reconocimiento del cuerpo, identidad de género, identidad “inclusiva” y libre sexualidad.