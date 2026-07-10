Policía captura a ladrones de autopartes en Mariano Melgar

Efectivos policiales del grupo Terna capturaron la tarde de ayer a dos presuntos ladrones de autopartes, cuando pretendían darse a la fuga.

La detención ocurrió en la calle Uruguay y Costa Rica en el distrito de Mariano Melgar, donde los sujetos fueron sorprendidos extrayendo piezas de un vehículo estacionado en la zona.

Tras las diligencias realizadas en el lugar, los varones fueron puestos a disposición del Deprove que se hará cargo de continuar con las investigaciones.

Al ser detenidos en delito flagrante, el Ministerio Público aceleraría la investigación y podrían ser precesados y sentenciados en menos de 72 horas.