Desde el próximo 20 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) pondrá en marcha el denominado plan “Vecindario Seguro”, una estrategia operativa que apunta a reordenar y concentrar el patrullaje policial en el casco urbano de Arequipa. El anuncio fue realizado por el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, quien precisó que el plan implicará la movilización de personal de comisarías y unidades especializadas de manera simultánea.

La medida busca fortalecer el control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva, mediante una centralización del servicio policial que permita una presencia sostenida en los puntos críticos de la ciudad. Según explicó el alto mando policial, el “Vecindario Seguro” no se limitará a controles puntuales, sino que será un esquema de intervención continua orientado a mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

Como parte del plan, el casco urbano será dividido en sectores operativos, cada uno bajo la supervisión de un efectivo responsable que tendrá a su cargo la coordinación del patrullaje y la activación de las unidades disponibles ante cualquier hecho que altere el orden público.

La Madrid precisó que en el despliegue del “Vecindario Seguro” participará todo el personal policial disponible, incluyendo efectivos de las unidades especializadas y personal básico de las comisarías, con el objetivo de evitar vacíos operativos y garantizar presencia permanente en las zonas priorizadas.

Objetivo. El jefe policial precisó que el principal objetivo del “Vecindario Seguro” es reducir los niveles de violencia y enfrentar la alta percepción de inseguridad que afecta a la población arequipeña, aunque advirtió que se trata de un proceso gradual cuyos resultados no se reflejarán de inmediato.

El general explicó que la estrategia no busca únicamente incrementar la presencia policial, sino ordenar y optimizar los recursos existentes, de manera que el patrullaje tenga impacto real en la prevención del delito y no se limite a intervenciones esporádicas.

“Tenemos que, paso a paso tratar de disminuir el índice de la violencia y también la percepción de inseguridad. Esto no se puede dar de la noche a la mañana; es un trabajo conjunto, no solamente de la Policía Nacional, sino también de los gobiernos locales y de la propia población” dijo.

En ese marco, el general subrayó que el plan no podrá ejecutarse de manera aislada y que su efectividad dependerá también del compromiso de la ciudadanía, especialmente a través de la presentación de denuncias, herramienta clave para orientar el trabajo policial. “Si nosotros no tenemos las denuncias, no podemos incluso hacer un mapa del delito”, advirtió.

Sin embargo, el anuncio del “Vecindario Seguro” se produce en un contexto de limitaciones operativas, debido a que parte de la flota vehicular de la Policía en la región no se encuentra en condiciones óptimas. Al respecto, La Madrid indicó que se viene realizando un análisis situacional para evaluar el estado de los patrulleros y gestionar su renovación.

COMPRA DE PATRULLEROS PARA AREQUIPA

En paralelo, el general La Madrid confimó que el Gobierno Regional de Arequipa ya otorgó la buena pro para la adquisición de 100 patrulleros, los cuales serán distribuidos en diversas unidades policiales con el fin de reforzar la capacidad operativa en la región. Precisó que entre 15 y 18 de estas unidades serán asignadas al Escuadrón de Emergencia.

