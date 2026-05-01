Un accidente de tránsito se registró la tarde del jueves 30 de abril en la Carretera Central, a la altura de la provincia de Yauli, en la región Junín. El hecho ocurrió entre los sectores de San Miguel y Curipata, donde unidades vehiculares colisionaron, dejando varias personas con lesiones.

El impacto se produjo alrededor de las 18:30 horas en el kilómetro 159+400, muy cerca a la ciudad de La Oroya. De acuerdo con los medios locales, un auto y una camioneta protagonizaron una colisión frontal que derivó en un evento de mayor magnitud.

Según la información disponible, el vehículo de placa ARZ-493 era conducido por Jhosef Loroña M., de 34 años, quien se dirigía hacia Lima desde la sierra central. Mientras que la otra unidad, con placa C8Y-169, era manejada por Fredy Walter Arce, de 62 años, quien realizaba el trayecto desde Huancayo hacia la capital.

El impacto generó daños visibles en ambas unidades, afectando su estructura y dificultando su desplazamiento. Las condiciones en las que quedaron los vehículos evidencian la intensidad del choque registrado en la vía.

Heridos reciben atención médica

Como consecuencia del accidente, ocho personas resultaron con lesiones y requirieron atención médica inmediata. Entre los heridos se encuentran Cristhian Lavalle Merino (28), Elizabet Espíritu Ortega (51), Klinton Megir Esteban Cancho (29), Fredy Walter Arce Ponce (62), Armando Jesús Lamilla Condor (62), Yasmin Pardo Román (25), Jenny Medrano Quispe (50) y Nicolás Anderson Balarezo (34).

Los afectados fueron auxiliados con apoyo de transportistas que se encontraban en la zona y personal de salud. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias al Hospital EsSalud de La Oroya, donde permanecen en observación.

El accidente generó congestión en la Carretera Central durante varias horas debido a la restricción del paso. Esta situación se presentó en un contexto de alto flujo vehicular por el feriado del 1 de mayo.

Las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo para permitir la reanudación del tránsito. El paso se restableció de manera progresiva luego de las labores realizadas en la zona.

Hasta el lugar se apersonaron efectivos del Departamento de Carreteras para realizar las diligencias correspondientes. Las acciones incluyeron la verificación de lo ocurrido y el inicio de las investigaciones.

Ambos conductores fueron intervenidos y puestos a disposición de la unidad especializada en accidentes de tránsito. Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar las responsabilidades en este caso.