Tras el hallazgo de un casquillo de bala acompañado de una nota amenazante, en los servicios higiénicos, desde el colegio Innova Schools de la sede San Isidro, en Trujillo, descartaron algún indicio de un presunto tiroteo, sino que se trataría de un “reto viral” difundido en redes sociales.

“Situación se da en un contexto en el que un reto viral de redes sociales que consta de una amenaza con pintas en los baños se ha identificado en diversas escuelas a nivel nacional e internacional”, informó la institución educativa.

También exhortaron a los padres de familia a estar atentado al contenido al que acceden sus hijos. “Revisar y acompañar el uso que sus hijos hacen de internet, redes sociales, grupos de WhatsApp, TikTok, juegos en línea y otras plataformas”.

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