Policía descarta crimen en la muerte de joven en Paucarpata

Tras las diligencias realizadas por la Policía en torno a la muerte del obrero Ismael Huayna Puchuri, se descartó que su deceso haya sido por un hecho criminal por lo que su pareja, Elva Cotohuanca Cañari, y su primo, Albert Quispe Choquehuanca, quedaron en libertad.

Según la Policía, él mismo se había causado la lesión en el pecho con un cuchillo al interior de la vivienda de su primo ubicada en el asentamiento humano Cahuaya Rosaspata, en el distrito de Paucarpata. Inicialmente se había indicado que era la vivienda de Huayna.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de abril, luego que los tres involucradas estuvieron bebiendo la noche anterior, en el inmueble de Paucarpata. El cuerpo del obrero fue encontrado sobre la cama, sin embargo tras las diligencias de la Divincri, Criminalística, concluyeron que se trató de una autolesión.