Se solicita el apoyo urgente de la ciudadanía para ubicar a Maryeli Nicol Aybar Juárez de 13 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el 25 de abril en el sector Pasaje La Victoria N.° 136, en el cercado de Pisco.

Piden apoyo

La menor mide aproximadamente 1.50 m, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello negro lacio. Al momento de su desaparición vestía chompa negra, pantalón negro y zapatillas negras con blanco.

Según sus familiares, Maryeli salió junto a su tío con dirección a una iglesia; en el lugar indicó que iría a comprar, pero no regresó, generando gran preocupación entre sus seres queridos, quienes vienen realizando esfuerzos para encontrarla.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato a los números 995234396 o 957690747 o a la comisaría mas cercana.

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