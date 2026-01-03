Una familia del distrito de Los Aquijes solicitó apoyo ciudadano para dar con el paradero de Jimmy Edu Fernández, un adolescente de 14 años que se encuentra desaparecido desde el 31 de diciembre de 2025.

Menor de edad

Según la denuncia presentada, el menor salió ese día rumbo a la chacra familiar para pastear el ganado, pero no regresó y desde entonces se desconoce su ubicación.

La desaparición fue reportada en la zona de la calle José Matías Manzanilla, en Los Aquijes. Al momento de ausentarse, el adolescente vestía polo blanco, short negro y sandalias negras con manchas blancas.

La familia pide a cualquier persona que tenga información relevante que pueda ayudar a ubicar al menor comunicarse de inmediato a los números 945 440 738 o 997 932 641, o dar aviso a la autoridad policial más cercana.

