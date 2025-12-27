La incertidumbre y preocupación crecen entre los familiares de Yanina Lissett Oliva Medrano, de 41 años, quien permanece desaparecida desde hace más de tres semanas en la ciudad de Ica, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

No habida

De acuerdo con el reporte policial, Yanina fue vista por última vez el 5 de diciembre de 2025, cuando salió de su vivienda con destino a la Plaza de Armas de Ica, aproximadamente a las 12:00 del mediodía. Desde ese momento, no volvió a comunicarse ni regresó a su hogar.

Tras notar su ausencia prolongada y verificar que su teléfono celular se encontraba apagado, un familiar presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, activándose de inmediato una alerta de búsqueda. Desde entonces, Yanina Lissett Oliva Medrano figura oficialmente como persona desaparecida y se han iniciado acciones para dar con su ubicación en distintos sectores de la ciudad.

A la fecha, ya son 22 días sin noticias de ella, situación que mantiene en constante angustia a sus seres queridos, quienes no han dejado de insistir en su búsqueda y difusión del caso.

La familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda resultar clave. “Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ayudar”, señalaron, solicitando que, de contar con información, se comunique de inmediato a la dependencia policial más cercana o al número 989 095 796.

