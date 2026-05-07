Policía detiene a dos presuntos arranchadores de carteras en Arequipa

Dos hombres fueron detenidos la tarde de este jueves por efectivos policiales, al ser sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de carteras bajo la modalidad de “arranche” en Arequipa.

La intervención se produjo luego de un seguimiento policial a un vehículo en el que se desplazaban los hombres. Los agentes lograron cerrarles el paso en la intersección de la calle Tacna con la prolongación Mariscal Castilla, en la urbanización Progresista, distrito de Paucarpata.

El automóvil intervenido, de placa V1R-204 y color plateado, quedó bajo custodia policial mientras continúan las diligencias. De acuerdo con el registro vehicular de la Sunarp, la unidad figura a nombre de Marlon Cano Zegarra y Marilu Mora; sin embargo, la Policía no descarta que la placa haya sido clonada, por lo que este aspecto también forma parte de las investigaciones.

Durante la intervención, los agentes hallaron carteras y documentos nacionales de identidad (DNI) en el interior del vehículo, pruebas que serán evaluadas para determinar su procedencia y si corresponden a víctimas de robos recientes en la ciudad.

Los dos intervenidos permanecen en proceso de identificación y serán investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio. La Policía continúa recopilando información para establecer si los detenidos estarían involucrados en otros hechos delictivos registrados en Arequipa.