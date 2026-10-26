Policía interviene Municipalidad de Majes por presunta sobrevaloración de gastos de viaje de funcionarios

La Policía intervino esta mañana la Municipalidad Distrital de Majes, en la provincia de Caylloma, para recabar documentos e información sobre los viajes realizados por gerentes municipales a la playa, cuyos gastos habrían sido sobrevalorados, ocasionando un presunto perjuicio económico a la entidad.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción (DEPDDICC), como parte de una investigación fiscal por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, en las modalidades de peculado doloso y peculado culposo.

El caso se encuentra comprendido en la Carpeta Fiscal N.° CF-500-2026-282. Según la información policial, la investigación busca esclarecer si los funcionarios presentaron declaraciones de gastos con montos superiores a los que realmente correspondían por los viajes realizados a la palya

La intervención se ejecutó en cumplimiento de la Disposición Fiscal N.° 01-2026, emitida el 5 de octubre de 2026, como parte de las diligencias para reunir pruebas que permitan esclarecer los hechos.