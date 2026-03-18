La Policía investiga la muerte de una bebé de apenas dos meses de nacida, ocurrida la mañana de hoy en la asociación Cerrito de Huacsapata, zona B, en el distrito de Paucarpata en Arequipa.

El hecho fue reportado por Patricio Jaime, natural de Puno, quien solicitó la intervención policial en su vivienda, tras el fallecimiento de su nieta en el interior de su vivienda.

De acuerdo con las primeras diligencias, la madre de la menor, una joven de 21 años identificada con las iniciales Y.L., se encontraba descansando junto a su bebé en la misma cama. Sin embargo, alrededor de las 6:00 de la mañana, se percató que la menor no presentaba movimientos ni signos de respiración y tenía los ojos cerrados.

Ante la situación, la joven pidió ayuda a sus familiares, quienes alertaron a la Policía. Efectivos policiales acudieron a la vivienda para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas del deceso.

El cuerpo de la menor será sometido a los exámenes de necropsia para determinar con precisión las causas de su muerte.

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