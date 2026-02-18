Efectivos de la Unidad de Rescate recuperaron el cuerpo de un hombre que fue hallado en el interior de un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad, en un inmueble ubicado en la avenida 3 de Noviembre, en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

Según las primeras diligencias policiales, el cadáver presentaba el torso y las piernas; sin embargo, no fueron halladas la cabeza ni los brazos, lo que ha generado sospechas de un posible crimen.

Cerca del cuerpo se encontró un Documento Nacional de Identidad (DNI) a nombre de Percy Rojas Yaranizo (47), quien había sido reportado como desaparecido. No obstante, la identificación oficial se realizará tras las pericias correspondientes.

El hallazgo del cadáver fue la tarde del 17 de febrero por pobladores de la zona, quienes reportaron a la comisaría del sector y a la Divincri de Arequipa. Debido a la complejidad de la escena, agentes de Rescate de Arequipa se trasladaron hasta el lugar para la recuperación del cuerpo.

Cuerpo decapitado Camaná

El cadáver fue trasladado a la morgue para confirmar la identidad y determinar las causas de la muerte. Mientras que el Ministerio Público realiza la investigación del homicidio.

