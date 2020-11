Cinthia Apaza Cama es docente de profesión con especialidades en secundaria y educación física y desde hace 10 años forma parte de la Policía por vocación y tradición familiar. Trabaja en la comisaría de Acequia Alta en el distrito de Cayma en Arequipa y ha sido una de las promotoras de la creación del aula virtual del sector de Los Pioneros donde refuerza los conocimientos a los menores de la zona.

Asegura que un deber de la Policía es prevenir la delincuencia y brindar a los niños la oportunidad de educarse, que es precisamente el camino para conseguirlo.

¿Qué motiva a un policía sumar una actividad a su labor como es enseñar a niños de una zona alejada? Nuestra motivación es un servicio comunitario preventivo. Ahora no solo atacamos a la delincuencia, buscamos la prevención. ¿Por qué tenemos delincuentes futuros? Porque no reciben la educación necesaria, el apoyo de los padres o alguien que los esté aconsejando. Tratamos de evitar la deserción escolar.

Dentro de las limitaciones para el acceso a la educación que tienen los chicos ¿Qué rescata? Las ganas que tienen de salir adelante. Hay chicos que tienen muchas ganas de estudiar, yo he tenido muy buenos en matemáticas, entienden rápido y son muy buenos, pero durante esta pandemia sus papás se volvieron ambulantes, salen a vender y los dejan cuidando a sus hermanos menores y eso los limita en sus estudios. La falta de un celular o una computadora también frena su educación.

¿Qué estrategias propondrías para los docentes de zonas alejadas y con limitaciones tecnológicas como en Los Pioneros? Decir que se va a dotar a todos de celulares e internet sería imposible. Lo que estamos haciendo con un grupo de amigos es instalar la segunda aula virtual “Santa Elena” en Embajada de Japón y se ha hablado con una empresa grande para que nos apoye, el fin es colocar 20 aulas virtuales en toda la zona de Los Pioneros, Embajada de Japón y Sol de los Andes. vamos a trabajar con las instituciones educativas para que se promueva el uso de aulas virtuales, también estoy buscando personas que puedan apoyar en la formación de los chicos.

¿Te sientes comprometida con el proyecto emprendido, más adelante realizarás un seguimiento? Sí, es un proyecto que va continuar, el hecho que pase la pandemia no va ser que ya no funcionen las aulas virtuales. La cuestión es que usen redes sociales de manera consciente, que ellos descubran que con el uso de la tecnología puedan alcanzar grandes logros.

¿Prefieres ser policía o docente? Ambas cosas me han ayudado, en la Policía a ser más servicial con la comunidad, conocer la realidad de la población, ganarme su respeto y que tengan más confianza en mí, como docente me permite tener las herramientas necesarias para instruir a chicos de distintas edades, es un trabajo complementario, pero prefiero ser policía. Uso mis conocimientos como docente para hacer mejor mi trabajo, no dejaría a mi institución.

Policía Cinthia Lozada enseña a jóvenes en la parte alta de Cayma| Foto: Eduardo Barreda

¿Heredaste tu vocación? Mi papá es policía, a veces uno quiere seguir a la familia, y siempre lo he visto trabajar en la institución, además me gusta la vida castrense, he hecho servicio militar. Muchos piensan que es por lo económico, pero cuando yo ingresé no tenía el sueldo que ganamos ahora.

¿A qué te dedicas en tus tiempos libres? Normalmente me dedico a entrenar, soy fisicoculturista, me gusta mucho el deporte; durante el tiempo que no había pandemia iba a lugares, así como Los Pioneros y buscaba muchachitos que no tienen nada que hacer, los preparaba y los hacía participar en campeonatos. Mi objetivo es llegar y convocar a los olvidados, en cada colegio hay los alumnos que sufren bullying, que no los toman en cuenta, con ellos formo mis equipos.

En las últimas semanas varios policías están siendo cuestionados por abusos durante las protestas. ¿El trabajo de acercamiento a la población te ayuda a cambiar la percepción de la gente respecto a la PNP? Lo que buscamos es mejorar la imagen de la policía, como en toda institución siempre habrá actividades negativas, nosotros queremos la confianza de la población que se ha perdido por esos aspectos negativos que se han mostrado. Pero la mayoría buscamos que la población vuelva a confiar en nosotros, mejorar la calidad de servicio de la policía, buscamos el trabajo al servicio de la comunidad.

PERFIL. Cinthia Apaza Cama, además de trabajar como policía, en su tiempo libre entrena su cuerpo, es fisicoculturista y ha participado de diversos certámenes. También es entrenadora de fútbol de menores y participó de un campeonato nacional.