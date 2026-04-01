En respuesta a la pregunta ciudadana sobre la deforestación en la Amazonía durante el debate presidencial, Rafael López Aliaga propuso mpulsar la reforestación con fines industriales como alternativa para reducir la tala y generar desarrollo.

“He escrito un libro justamente sobre este gran tema”, indicó, respaldando su propuesta con experiencias internacionales.

El candidato de Renovación Popular señaló que el Perú podría seguir el ejemplo de países como Chile, que ha logrado desarrollar una industria forestal competitiva a nivel mundial.

En ese contexto, López Aliaga advirtió que, a pesar del potencial del país, actualmente se importa madera y los recursos locales no se aprovechan de manera adecuada.

Asimismo, indicó que su propuesta incluye la articulación entre el Estado, el sector privado y las comunidades campesinas, incorporando tecnología y acceso a financiamiento a través de bonos de carbono.

López Aliaga explicó que esta medida permitiría posicionar al Perú —y a regiones como Chachapoyas— como referente en producción forestal sostenible, sin comprometer la seguridad alimentaria.