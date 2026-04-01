Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, la candidata Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) protagonizó uno de los cruces más directos contra el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el bloque de Empleo, desarrollo y emprendimiento.

El intercambio ocurrió durante la fase de debate entre candidatos, cuando Pérez Tello respondió a intervenciones previas del postulante de Renovación Popular con cuestionamientos sobre su gestión pública.

Pérez Tello critica gestión municipal de López Aliaga

Durante su intervención, la candidata cuestionó directamente la gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima, señalando presuntas responsabilidades administrativas.

“Señor López Aliaga, usted ha sido el peor gerente de la Municipalidad de Lima”.

En el mismo intercambio, Pérez Tello también hizo referencia a concesiones y responsabilidades económicas relacionadas con su gestión.

“Es muy sencillo hacer plata cuando Fujimori Montesinos le da una concesión que usted aprovecha como un monopolio”.

Asimismo, cuestionó proyectos municipales ejecutados durante su administración.

“Debemos 4000 millones en la municipalidad por su culpa”.

El cruce se produjo en medio del debate sobre empleo y desarrollo

El enfrentamiento entre ambos candidatos ocurrió mientras los postulantes discutían propuestas relacionadas con generación de empleo, infraestructura y reactivación económica.

Durante el bloque, también se abordaron temas vinculados a formalización laboral, acceso a créditos y desarrollo productivo, aunque los intercambios incluyeron críticas personales y cuestionamientos políticos.

El segmento concluyó tras agotarse el tiempo asignado para las intervenciones de la terna correspondiente.