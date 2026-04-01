El repechaje no terminó de manera favorable para la selección de Bolivia. Durante una llave emocionante, en la que fue dominadora en algún momento, la “Verde” cayó 1-2 frente a Irak y se despidió de su sueño de volver a una Copa del Mundo tras 22 años. Ali Al Hamadi y Aymen Hussein fueron los verdugos; mientras que Moisés Paniagua ilusionó con el empate parcial.

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 con la presencia de las 48 selecciones clasificadas.

GRUPO A: República Checa, México, Sudáfrica y Corea del Sur

GRUPO B: Suiza, Bosnia-Herzegovina, Canadá y Qatar

GRUPO C: Escocia, Brasil, Haití y Marruecos

GRUPO D: Turquía, Paraguay, Estados Unidos y Australia

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

GRUPO F: Suecia, Países Bajos, Túnez y Japón

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

GRUPO H: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

GRUPO I: Francia, Noruega, Senegal e Irak

GRUPO J: Austria, Argentina, Argelia y Jordania

GRUPO K: Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán

GRUPO L: Croacia, Inglaterra, Ghana y Panamá

Los países que debutan en el Mundial 2026

La ampliación de cupos de la FIFA en la Copa del Mundo permitió que hayan algunas selecciones debutantes:

Cabo Verde (África)

Curazao (CONCACAF)

Jordania (Asia)

Uzbekistán (Asia)

Cuáles son las selecciones que se perderán el Mundial 2026

La selección de Italia es la gran sorpresa en la lista de ausentes, aunque no es la única con historia que quedó eliminada. Aquí la lista con las bajas más importantes: