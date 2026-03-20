Policía trasladó a pasajeros varados en Cayma ante ausencia de buses del SIT

En el distrito de Cayma, decenas de ciudadanos se vieron afectados este jueves por la falta de unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT), luego de que los transportistas de la concesionaria Transcayma suspendieron sus operaciones como medida de protesta.

Ante esta situación, efectivos de la Policía intervinieron para mitigar el impacto en la población. Personal de la Unidad Desconcentrada de Operaciones de Orden Público dispuso el traslado de pasajeros en un bus institucional, brindando apoyo especialmente a los grupos más vulnerables.

La acción se ejecutó tras identificarse serias dificultades en la movilidad urbana, que afectaron principalmente a estudiantes y adultos mayores que necesitaban desplazarse de manera segura hacia sus destinos.

La paralización del servicio por parte de Transcayma responde a su desacuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa, que rechazó el pedido de incrementar la tarifa del pasaje de 1.00 a 1.50 soles.

A la fecha, la Municipalidad de Arequipa solicitó a los transportistas a esperar hasta el lunes para definir si era posible el incremento del pasaje, mientras que los usuarios del transporte público continúan enfrentando dificultades para movilizarse en diversos sectores de la ciudad de Arequipa.

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