La reducción del precio internacional del petróleo, tras los anuncios sobre un acuerdo que garantizaría el tránsito de crudo por el Estrecho de Ormuz, comenzará a reflejarse con mayor fuerza en los grifos de Arequipa durante las próximas semanas. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, Magno Salas, quien indicó que el barril de petróleo ha descendido hasta los 75 dólares, generando condiciones para una reducción sostenida en los precios de las gasolinas y el diésel.

Según explicó, durante la última semana los precios de los combustibles bajaron aproximadamente 70 céntimos por galón y se prevé una disminución similar en los próximos días. Actualmente, la gasolina premium se vende en promedio a S/19 por galón, mientras que la regular alcanza los S/18.50 y el diésel bordea los S/19.50. De mantenerse la tendencia internacional, la gasolina regular podría llegar a costar alrededor de S/16 en un plazo de 30 días.

Salas precisó que el impacto de la reducción internacional no se traslada de manera inmediata al consumidor debido a los procesos de importación, transporte y reposición de inventarios. Por ello, sostuvo que los precios continuarán disminuyendo de forma gradual conforme las empresas adquieran nuevos stocks a menores costos.

Respecto al GLP, Salas indicó que la caída del precio internacional del petróleo no genera un impacto tan marcado como ocurre con las gasolinas y el diésel, debido a que su valor también está influenciado por factores internos del mercado nacional, como la producción, distribución y oferta local. Por ello, señaló que si bien podría registrar algunas variaciones en las próximas semanas, no se espera una reducción significativa en su precio.