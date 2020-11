El prefecto regional de Arequipa, Enrique Mantegazza, renunció al cargo y manifestó que no abandonará el cargo, pero espera que su nuevo sucesor sea designado en el menor tiempo posible para hacer la transferencia de cargo, tras la vacancia de Martín Vizcarra.

“No me siento identificado con el nuevo Gobierno, ya no me siento cómodo representando con quien no me identifico, yo fui elegido por el presidente Vizcarra y a quien le debo lealtad”, indicó el prefecto vía telefónica con Correo.

El documento de la renuncia fue enviado anoche al director general de la Dirección General del Ministerio del Interior.

Con Mantegazza, serían aproximadamente 8 los prefectos regionales del país que renunciaron al cargo, entre ellos los representantes de Tacna, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, entre otros.

En Arequipa son 8 los subprefectos provinciales y aproximadamente 90 subprefectos distritales y es probable que muchos renuncien. Mantegazza manifestó que cada uno es independiente de tomar sus decisiones, por lo que no influirá en las acciones de los subprefectos.

La vacancia del presidente Martín Vizcarra, en opinión de Mantegazza fue una irresponsabilidad del Congreso, aunque está convencido que con el tiempo se conocerán las verdades intenciones detrás de la salida de Martín Vizcarra.

“Fue un voto en conjunto (105 a favor) con el hígado y ansias de poder. No se pensó en el país, solo intereses personales”, dijo.