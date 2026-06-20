Este viernes venció el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes de inscripción de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y en Arequipa ya se conoce quiénes lideran estas listas.

Tras la fecha señalada, se registraron virtualmente 14 listas para el Gobierno Regional de Arequipa y 18 para la Municipalidad Provincial de Arequipa a través del sistema Declara+; adicional a ello, otros dos partidos políticos presentaron sus solicitudes de manera física ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa.

Los únicos dos partidos que hicieron este trámite de manera física fueron Salvemos al Perú Unido Perú y el Partido Demócrata Unido Perú, este último solo con la lista a la comuna provincial, mientras que el primero presenta para la Región y la MPA.

LISTAS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Listas para el Gobierno Regional de Arequipa. Foto: Composición GEC.

LISTAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Listas para la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: Composición GEC.

REQUISITOS

Desde el momento de su registro, los 4 jurados electorales instalados en la región iniciaron la evaluación de los requisitos exigidos para que las candidaturas queden inscritas.

Entre estas exigencias se encuentra que cada candidato debe presentar la declaración jurada de hoja de vida, la declaración jurada de consentimiento de participación, el comprobante de pago, además de demostrar que radica en la jurisdicción a la cual postula.

A estos requisitos se les suma la declaración de conciencia que deben presentar los representantes de comunidades campesinas, como parte de la cuota exigida para el proceso electoral.

La falta de alguna de estas condiciones derivará en que las solicitudes se declaren inadmisibles, pudiendo subsanar las observaciones.

Cabe precisar que las listas presentadas deben estar completas; de no darse el caso, las solicitudes podrían declararse improcedentes. A este escenario llegaría la lista presentada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que encabeza la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, quien es la única en aparecer en la nómina.

AUSENCIAS

A través del sistema de reporte de inscripciones proporcionado por el Jurado Nacional de Elecciones, se conoce que al menos en toda la región se presentaron 589 listas, lo que representa el 73 % de lo esperado, considerando que para las elecciones primarias realizadas en mayo se presentaron 804 nóminas.

A nivel provincial se presentaron 79 listas, mientras que para distritos se recepcionaron 496.

Dentro del grupo de ausentes destacan tres partidos políticos que este año consiguieron escaños en el Congreso bicameral . Fuerza Popular, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras no registraron nómina alguna.

El caso más significativo es el del partido liderado por el arequipeño Jorge Nieto, dado que en las primarias presentaron 37 listas. En el caso de Obras, se esperaba la presentación de 12 nóminas, mientras que Fuerza Popular solamente tenía tres.