La inmunización del personal policial con la primera dosis de la vacuna Pfizer concluyó el sábado en Arequipa y el reporte del comando de la PNP es que 962 efectivos en actividad no fueron vacunados y solo tres dosis se perdieron.

De los 7 mil 20 efectivos que prestan servicio en las diferentes comisarías de la región, así como en unidades especializadas, 556 no asistieron a los puntos de vacunación establecidos en los colegios Neptalí Valderrama, 7 de Agosto y el patio de la región policial, 291 no aceptaron ser vacunados y 115 agentes no la recibieron porque son gestantes, están en proceso de lactancia y otros porque recientemente se han recuperado de la enfermedad y deben esperar al menos 90 días para ser inmunizados.

Redistribución de las vacunas

El general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la IX Macrepol, señaló que, para evitar la pérdida de las vacunas, las 962 dosis que quedaron fueron distribuidas entre los futuros policías y el personal en retiro. Se vacunaron a 30 cadetes de la escuela de oficiales que realizan sus estudios de manera virtual al igual que los 392 alumnos de la escuela de suboficiales, mientras que 540 agentes retirados fueron vacunados.

“La distribución de las dosis en los adultos mayores se hizo de mayor a menor hasta donde alcanzó. Hay que tener en cuenta que después de Lima, Arequipa es la segunda sede con mayor cantidad de personal en situación de retiro, tenemos alrededor de 15 mil miembros”, refirió el general Zanabria.

agregó que se ha reportado a la Gerencia Regional de Salud la pérdida de 3 dosis durante el proceso de inmunización y explicó que el problema fue porque algunas enfermeras no calcularon bien la cantidad de sustancia que debían sacar de los frascos (cada uno alcanza para seis dosis).

Dentro de 21 días el personal policial debe recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer y para entonces se debe tener actualizado el padrón de los derechohabientes que serán inmunizados junto con el resto del personal en retiro.

El general Zanabria precisó que además de Lima, el proceso de vacunación en la PNP se realiza en Arequipa Trujillo, Chiclayo y Loreto por ser las ciudades donde hubo mayor numero de contagios entre el personal en actividad.