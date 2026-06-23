Cinco personas, entre ellas un adolescente de 17 años, son investigadas por la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa tras ser detenidas durante un operativo policial realizado en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Camaná. Los intervenidos son sospechosos de participar en el robo de aproximadamente S/30 mil en dinero, equipos electrónicos, joyas y prendas de vestir de una vivienda ubicada en el Cercado de Camaná.

El agraviado, un comerciante de 39 años, denunció que salió de su vivienda, situada en el asentamiento humano Apidec, al mediodía del 17 de junio y, al regresar por la noche, encontró una de las puertas entreabierta, con la chapa de seguridad desprendida y evidentes signos de haber sido violentada.

Al ingresar al inmueble, halló la sala, la cocina y los dormitorios completamente desordenadas. Según la denuncia, los delincuentes revisaron los diferentes ambientes en busca de objetos de valor y sustrajeron prendas de vestir, dos computadoras portátiles, dinero en efectivo, una consola PlayStation, una cámara de video, un reproductor Blu-ray y diversas joyas de propiedad de su esposa.

Tras recibir la denuncia, la Policía activó el plan cerco y, durante la madrugada del 18 de junio, ubicó e intervino a los presuntos implicados en el kilómetro 784 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña.

Durante el operativo fue detenida la camioneta de placa Y21-092, conducida por Renzo del Carpio Rodríguez. En el vehículo también viajaban Jonathan Ramírez Farfán, Boris Ancajima Tijero, Flor de María Chinchay Pinto y el adolescente de iniciales P.V.F.Z.